Solkurva stoppar tåg till Helsingborg

Ett spårfel stoppar tåg trafiken mellan Helsingborg C och den närliggande stationen Maria. Konsekvensen blir att SJ:s tåg på sträckan leds om och därför inte går in i Helsingborg. De lokala pågatågen mellan Helsingborg och Halmstad ställs in medan Öresundståg, som skulle ha passerat på sträckan, vänder i Ängelholm respektive Helsingborg, enligt Trafikverket.

Enligt prognosen kommer trafiken inte att gå som normalt förrän tidigt på onsdagsmorgonen.