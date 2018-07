Tomasz Stanko död

Tomasz Stanko, New York, trumpetare, kompositör och bandledare, har avlidit i en ålder av 76 år. Han var en stor legendar inom den europeiska jazzen. Han rankades som en av världens bästa jazztrumpetare och var en pionjär inom avantgardejazzen.

Tomasz Stanko var född 1942 i Polen. Han debuterade i slutet av 1950-talet. Under åren 1967 till 1973 hade han sin egen kvartett, ett av de mest berömda moderna jazzbanden i Polen. Från 2013 spelade han med sin New York Quartet (David Virelles, Reuben Rogers och Gerald Cleaver).

Tomasz Stanko var starkt påverkad av jazzmusiker som Miles Davis och Coleman Hawkins.

Tomasz Stanko spelade in mycket av landsmannen Krzysztof Komedas musik, bland annat soundtracket till ”Rosemarys Baby”.

Tomasz Stanko gav ut ett 40-tal album och har komponerat musik för både film och teater. År 2002 blev han den förste vinnaren av The European Jazz Prize. Två år senare hedrades han i Polen med en utmärkelse i Polen: The Commander’s Cross of the Order of Rebirth.

Hans sista skiva med Tomasz Stanko New York Quartet blev "December Avenue", som släpptes så sent som i december 2017.