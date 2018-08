Fler ekobönder söker undantag för foder

På grund av årets torka har ovanligt många ekobönder fått tillstånd att mata sina djur med foder som inte är ekologiskt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ett normalt år kommer fyra eller fem ansökningar in till Jordbruksverket på blanketten "Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer". I år har det hittills kommit in 130 ansökningar, de flesta under de senaste veckorna.