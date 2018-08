Franska ligan inför VAR i alla matcher

Franska fotbollsligan, Ligue 1, kommer att använda sig av videodomarsystemet VAR under samtliga matcher under den kommande säsongen, meddelar förbundet under onsdagen.

Systemet röstades igenom i december och har testats i några cupmatcher redan. VAR, som fick mycket uppmärksamhet under sommarens VM, kommer att användas på ett liknande sätt i Frankrike. Två videodomare och en eller två tekniker kommer till en början att sitta i en mindre lastbil utanför arenan innan målet är att ha ett center i Paris.

Publiken kommer att informeras om systemet via storbildskärmen på arenan inför varje match.