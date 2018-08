Daniel Joannou som driver sushikedjan Rå Epok berättade i HD och Sydsvenskan om gäster som hotar med dåliga recensioner på nätet. Han är inte ensam om sina erfarenheter.

Calle Henrickson, Klostergatans V&D, Meat och Patisseriet: ”Det har blivit en hårdare attityd. Folk är väldigt lättkränkta. Man ska skriva skit på nätet, man ska sänka stället. Vi har kanske inte blivit så drabbade, men det räcker att gå in på sociala media så ser man ju tonläget. Folk gottar sig i det. Det kan ställa till problem, framförallt om man är nyetablerad. Då är man mer känslig. Nu har vi varit igång länge, så jag har lärt mig att hantera det här med tiden och bara släppa det. Om det går för långt ska man absolut svara, precis som Daniel Joannou gjorde. Han gjorde helt rätt och var saklig och lugn. Det håller inte att man själv eldar upp sig,. Man måste tänka till lite innan man svarar för att man är förbannad. Men lätt är det inte.”

Violeta Caballero, Creperiet i Lund: ”Det finns gäster som kan klaga på nästan vad som helst – öppningstider, stängningstider, för mycket folk, för lite personal. You name it. Men oftast inte på maten, Det är mer tekniska saker. Att få dåliga omdömen på nätet kan absolut skada. Det påverkar oss alla i branschen, även om det inte händer så ofta. Och så blir man ju ledsen själv.”