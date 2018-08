"House of cards"-skådis klar för "Jack Ryan"

"House of cards"-skådisen Michael Kelly är klar för en roll i den kommande tv-serien "Jack Ryan". Där får han bland annat spela mot svenska Noomi Rapace och John Krasinski ("The office"), skriver The Wrap

Krasinski spelar titelrollen i serien som bygger på Tom Clancys böcker – en roll som tidigare spelats av Alec Baldwin ("Jakten på röd oktober", 1990), Harrison Ford ("Patrioter", 1992 och "Påtaglig fara", 1994), Ben Affleck ("The sum of all fears", 2002) och Chris Pine ("Jack Ryan: Shadow recruit", 2014). Rapace ska enligt sajten spela Harriet "Harry" Baumann, en mycket intelligent tysk agent som träffar Ryan i Sydamerika.

Serien visas hos Amazon med premiär den 31 augusti.