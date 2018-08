Lokala kändisar gästar Lunds hemligaste takterrass

Nästa onsdag är det dags för en ny säsong av after work med samtal på Hypotekets takterrass. Konstnären Johan Falkman och komikern Sanna Persson Halapi är några av de inbjudna gästerna.

Hypoteket i Lund används numera mest som festvåning – och få vet om att den döljer en takterass med utsikt över Lundagård och Domkyrkotornen.

Under fyra onsdagar i augusti, med start den 8 augusti, bjuds dock allmänheten in till takterrassen för after work och samtal. Bakom arrangemanget, som går under namnet "Insikt & utsikt" står journalisten Cecilia Nebel och Hypoteket.

Arrangemanget är en repris från ifjol och precis som då har alla gäster i samtalsserien en koppling till Lund.

Bland årets gäster finns bland annat filantropen Ebba Fischer, ordförande för Crafoordska stiftelsen som varje år delar ut stora summor pengar till vetenskaplig forskning och undervisning.

En annan av sommarens gäster är komikern Sanna Persson Halapi, mest känd som Jolanta i komediserien "Hipp Hipp".

– Vi har valt fyra gäster som alla drivs av passion och nyfikenhet på livet, och jag hoppas på nära och personliga samtal, säger Cecila Nebel.