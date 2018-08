Fler tror på tillväxtmarknader

Investerare pumpade in cirka 105 miljarder kronor i tillväxtfonder och aktier under juli, vilket återförde en del av utflödet under juni, rapporterar IIF, The Institute for International Finance, som följer kapitalflödet till och från tillväxtmarknaderna.

Under andra kvartalet uppgick nettoinflödet till nya ekonomier i Asien, Afrika och Latinamerika till 97 miljarder kronor, vilket bara är en tiondel av nettoinflödet under första kvartalet.

Vändningen kom efter att 213 miljarder kronor hade strömmat ut ur tillväxtmarknaderna under juni i rädslan för lägre tillväxt på grund av handelskonflikter.

IIF pekar även ut Kina som en allt viktigare faktor för kapitalflödet, då cirka 40 procent av investeringar i tillväxtländer allokeras till landet.

Hittills i år har 366 miljarder kronor pumpats in i landet, att jämföra med 141 miljarder kronor under samma period i fjol.