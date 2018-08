Outgiven novell av Hemingway publiceras

En tidigare outgiven novell av Ernest Hemingway ska publiceras för första gången – mer än 60 år efter att den skrevs, rapporterar CNN

Verket heter "A room on the garden side" och ska gå i tryck i ett nummer av den skönlitterära tidskriften The Strand Magazine.

Novellen sägs vara skriven i Hemingways typiskt korthuggna stil och innehåller flera av författarens favoritteman, som krig, vin och manlig vänskap.

Historien tar sin början på Hotel Ritz i Paris, där en grupp soldater diskuterar strid, poesi och kärlek över ett glas.

Historien är en av fem noveller som Hemingway presenterade för sin förläggare i ett brev 1956:

"De är antagligen väldigt tråkiga historier, men jag tror att några av dem är väldigt roliga. Hur som helst kan du alltid ge ut dem efter min död."