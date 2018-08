Uppgift: Misstänkt rysk spion på USA-ambassad

En misstänkt rysk spion har upptäckts på USA:s ambassad i Moskva. Kvinnan skulle kunna bli av intresse för den så kallade ryssutredningen.

Kvinnan är rysk medborgare och arbetade för det amerikanska säkerhetsorganet Secret service i över tio års tid. Där hade hon tillgång till myndighetens interna kanaler och mejlsystem, rapporterar brittiska The Guardian

Misstankar väcktes vid en rutinkontroll år 2016. Där framkom att kvinnan haft regelbundna och icke godkända möten med personer från den ryska säkerhetstjänsten FSB.

Detta fick dock ingen större uppmärksamhet, eftersom Secret service avskedade henne sommaren därpå, i samband med att Ryssland tvingade USA att skära ned på ambassadpersonalen. Enligt The Guardians källor användes det som täckmantel för att inte dra uppmärksamhet till den misstänkta informationsläckan.

Ingen information om detta uppges ha förts vidare till politisk nivå.

Informationen skulle dock kunna bli föremål för den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av ryska påverkansförsök vid presidentvalet 2016 och eventuella kontakter mellan Donald Trumps valkampanj och Ryssland.

– Den amerikanska kongressen fokuserar på ryska hackare när det är möjligt att all information som de behövde för att komma in i systemen kom från en intern läcka i Secret service, säger The Guardians uppgiftslämnare till tidningen.