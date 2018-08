Bennett ger ut 70-åriga debuten på nytt

Den amerikanske skönsångaren Tony Bennett har spelat in en ny version av sin allra första singel "Fascinating rhythm" från 1949, skriver Billboard

Låten har nu blivit till en duett med jazzpianisten och sångerskan Diana Krall och den är ett smakprov från deras kommande gemensamma album "Love is here to stay", som är en hyllning till kompositörsbröderna George och Ira Gershwin.

"Fascinating rhythm" skrevs av bröderna Gershwin till Fred Astaire-musikalen "Lady be good" 1924 och den har genom åren framförts av en mängd olika artister, som Ella Fitzgerald, Benny Goodman och The Four Tops.

Den nu 92-årige Tony Bennett sjöng in sin snart 70-åriga debut under sitt dåvarande artistnamn Joe Bari.