BP:s 16-åring fixade seger efter trippelbyte

BP låg under mot Dalkurd i det viktiga bottenmötet. Då gjorde tränaren Luis Pimenta ett ovanligt trippelbyte som bäddade för segern och 16-årige Jack Lahnes avgörande. – Jätteskönt och speciellt att få avgöra en sådan viktig match, säger Lahne efter 2–1-segern.

De allsvenska nykomlingarna Brommapojkarna och Dalkurd har haft tunga säsonger hittills och tappade tidigt mark i tabellen. Lagen möttes i ett bottenmöte för snart en månad sedan då hemmalaget Dalkurd vann en överlägsen 3–0-seger – och laget var inledningsvis bäst även på bortaplan.

Men efter en starkare första halvlek av Dalkurd, som också hade ledningen med 1–0, var matchbilden den omvända i andra.

Det mycket tack vare BP-tränaren Luis Pimentas ovanliga trippelbyte efter en timmes spel.

Den isländska landslagsanfallaren och nyförvärvet Kristján Flóki Finnbogason skickades in, liksom 16-åringen Jack Lahne och Mohanad Jeahze.

– Mohanad är en jättebra inläggspelare, Floki en jättestark boxspelare, det är målgaranti om man lägger in bollen nu, och jag är snabb bakom backlinjen. Vi skulle försöka allt det här på en gång och vi lyckades. Ett jättebra taktiskt byte från Luis, säger Lahne.

Kristján Flóki Finnbogason fixade kvitteringen med huvudet sju minuter in i debuten efter ett fint inspel av Mohanad Jeahze.

Ett nytänt BP lyckades sedan fullborda vändningen genom Jack Lahne som gjorde sitt första allsvenska mål i den 80:e minuten då han själv tog hand om returen på sin nick i underkanten av ribban.

– Jag hade ett läge mot Trelleborg då jag brände med vänsterfoten. Nu kände jag att det var dags att göra mål till slut, säger Lahne.

Talangen har stora mål men är noga med att inte sväva iväg.

– 'The sky is the limit' som jag brukar säga. Men med fötterna på jorden och kämpa vidare. Nu gäller det att tänka på nästa match.

Tränare Luis Pimenta ser en ljus framtid för sin spelare.

– Jack har utvecklats vecka för vecka. Han är en fantastisk tillgång, inte bara för BP utan för svensk fotboll. Han är väldigt ödmjuk och fokuserad på utveckling, stressar inte för en flytt eller att över att ta en plats i startelvan.

I lagens förra möte var publiksiffran bara 211. På Grimsta följde 1 054 åskådare bottenmötet som innebär att BP nu har 13 poäng och kliver upp på kvalplats. Dalkurd är kvar på jumboplatsen med sina nio poäng.