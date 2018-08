Brolle: "Det kom över 500 jänkare"

Fakta

Fullständigt namn: Kjell Junior Wallmark, född 1981.

Genombrott: I Kanal 5:s talangjakt "Popstars" 2001. Året därpå kom debutalbumet "Rebellious heart" som bland annat innehöll hitsingeln "Playing with fire".

Han har därefter släppt ytterligare fem album, medverkat i Melodifestivalen och turnerat i folkparkerna med turnén "Rock 'n' roll", samt spelat i "The Buddy Holly musical" och satt upp hyllningsföreställningen "Elvis, Cash, The Killer and me".

Turnéplan: 4/8 Bengtsfors, 11/8 Valdermarsvik, 18/8 Nävekvarn, 24/8 Eksjö, 25/8 Luleå.