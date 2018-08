Minnesord om Göran Lindeblad

Göran Lindeblad, Stockholm och Falsterbo, har efter viss tids sjukdom avlidit den 26 juli i en ålder av 83 år. Hans närmaste anhöriga är hustrun Kylle och sönerna Björn, Nils, Jan och Hans med familjer.

Göran studerade vid Handelshögskolan i Göteborg under åren 1956-1959 med avbrott för läsåret 1957-1958 då han var i USA som Tom Brittingham Viking-stipendiat. Redan här grundlades hans fallenhet för affärsverksamhet med internationella ingredienser.

Görans yrkesmässiga karriär kom att omfatta ett flertal framstående befattningar såsom vd hos Ekman & Co i Göteborg åren 1973-1979, vice vd hos Saléninvest AB i Stockholm åren 1979-1984 samt vice vd och finanschef hos Walleniusrederierna AB i Stockholm under åren 1985-1994.

Det är från den senare befattningen som jag i egenskap av styrelsens ordförande hade glädjen att under nästan tio år nära samarbeta med Göran. Hans insatser under denna tid var betydande i flera avseenden och den finansplan som han var upphovsman till kom att utgöra grunden för rederiets goda ordning och utveckling under många år. Tillsammans med sina fina personliga egenskaper i övrigt rönte han mycket stor uppskattning från medarbetare, styrelse och ägarnas sida.

Göran trivdes oerhört väl i Falsterbo, inte minst med hänsyn till hans brinnande intresse för golf. Här ska endast nämnas att han i Falsterbo blev svensk mästare år 1957 med sin fästmö och senare hustru, Kylle, som caddie.

Göran och Kylle skaffade sig eget hus i Falsterbo år 1986 och allt sedan dess har vi under sommartid haft ett umgänge, inte minst på golfbanan men även såväl i vardagslivet som till fest.

Göran hade en omfattande vänkrets inom vilken han bland annat var en uppskattad middagstalare med stöd av sin goda allmänbildning och humoristiska framtoning. Han var därtill en pennans man, vilket tog sig uttryck i imponerande skickligt på vers framförda hyllningar till jubilarer och till värdpar.

Göran var en gentleman i ordets bästa bemärkelse. Saknaden efter honom är och kommer att vara stor. Våra tankar går till hans älskade familj med Kylle i spetsen.

Klas G Kleberg