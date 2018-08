Minnesord om Krister Wulff

Förre cheföverläkaren i ortopedi vid lasarettet i Ystad, docent Krister Wulff, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 78 år. Han efterlämnar hustrun Lottie, barn och barnbarn.

Krister var på många sätt unik. Bland kollegor och medarbetare var han känd som en utomordentligt skicklig ortoped inte bara kirurgiskt utan också vetenskapligt. Han hade en kunskapsbredd, som få har idag.

Som chef var han förutseende och insåg tidigt vad som fordrades för en god ortopedisk verksamhet vid ett länsdelslasarett. I detta innefattades utbildning och fortbildning, något som bidrog till att flera av hans underläkare kom att disputera, varav flera uppnådde betydande akademiska poster.

Hans goda rykte bland patienterna gjorde att många uppsökte honom, då han efter pensioneringen fortsatte sin gärning vid specialistläkarhuset i Eslöv. Kristers kompetens togs också tillvara av mer avlägsna länder – under tre år var han överläkare och chef för traumaenheten vid University of Kuwait och under ett år vid det idrottsmedicinska centret i Riyad, Saudiarabien.

Krister hade ett stort idrottsintresse. Själv utövade han främst tennis, golf och badminton men också bridge låg honom varmt om hjärtat. Genom att utöva detta i olika sällskap fick Krister många vänner, som han värnade om i alla sammanhang.

Krister var en man som inte framhävde sig själv. En viss tankspriddhet gjorde att vi inte alltid visste var vi hade honom. Det kunde hända att han bokat in två olika aktiviteter samtidigt och då vi sökte honom var han på väg mot en tredje. Han var rak och ärlig med en, i vissa lägen, kort stubin.

Men detta betydde inte att han inte brydde sig – tvärt om värnade han om sina vänner, sina patienter och alla, som gjorde goda insatser vare sig det gällde inom vården eller på annat sätt. Mest av allt värnade han om sin Lottie, som nu mist sin livskamrat.

Vi är många, som med glädje minns Kristers kloka sällskap men framför allt tänker vi i denna stund på Lottie och familjen.

Peter Abdon

Anders Evander