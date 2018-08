Stor industribrand orsakar tågproblem

En kraftig brand rasar i en lagerlokal i Älgarås nordost om västgötska Töreboda, rapporterar Aftonbladet . Enligt räddningstjänsten är branden inte under kontroll.

Lokalen, som är helt övertänd, tillhör ett företag som tillverkar tvätt- och rengöringsmedel.

– Lagerlokalen är i princip nedbrunnen och vi arbetar intensivt för att stoppa elden från att spridas till produktionslokaler, säger Roland Johansson, inre befäl vid räddningstjänsten, till Aftonbladet.

Tågtrafiken på Västra stambanan genom Älgarås står still, och tåg mellan Stockholm och Göteborg leds nu om.

– Tåg från Stockholm mot Göteborg leds om via Hallsberg och Karlstad. Tåg från Göteborg mot Stockholm går via Falköping-Nässjö-Norrköping-Katrineholm. Det är rejäla omvägar, men tågen står inte still, säger Katarina Wollfram, presstalesperson på Trafikverket, till TT.

Det finns ännu ingen prognos för när normal trafik på Västra stambanan kan återupptas.