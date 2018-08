Svensk succé i VM-kvalet – alla till final

Storfavoriten Tove Alexandersson kommer att springa sprintfinal i orienterings-VM, efter att ha tagit sig vidare från kvalet. Samtliga sex svenskar tog sig vidare, och förbundskaptenen tror på framgång i eftermiddagens final.

Under morgonen tog samtliga sex deltagande svenskar sig till sprintfinalen under VM i orientering som just nu pågår i Riga, Lettland. Bland damerna imponerade Karolin Ohlsson och Lina Strand mest genom att sluta etta respektive tvåa i sina kvalgrupper. Regerande europamästaren Tove Alexandersson slutade femma och var över 40 sekunder efter en av hennes tuffare konkurrenter, danska Maja Alm.

– Man ska inte dra för stora växlar av det där. På damsidan har de lite marginal medan männen får springa på mer även i kvalet, säger Håkan Carlsson, landslagschef och förbundskapten orienteringslandslaget.

Av herrarna var Jonas Leandersson den som imponerade mest genom att vara snabbast i sin kvalgrupp. Emil Svensk och Martin Regborn stod för stabila insatser och tog sig även de till sprintfinal.

– De är väldigt starka allihopa, de är rankade 7, 8, 9 så alla är på medaljnivå, säger Håkan Carlsson.

Men det kommer bli en tuff eftermiddag. Finalerna börjar 13.56 svensk tid och då beräknas det vara uppåt 30 grader.

– Det kommer vara varmt, mitt i Riga, massor med folk. Så det gäller att vara fokuserad och ta en kontroll i taget. Men jag tror att Sverige kommer gå bra, säger Håkan Carlsson.