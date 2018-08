Thailand spänner musklerna i British Open

Thailand är något av det nya Sydkorea inom damgolfen. Ariya Jutanugarn är världsetta och Pornanong Phatlum i ledning när British Open ska avgöras. – Moriya (storasyster Jutanugarn) och Ariya inspireras oss andra, säger Phatlum.

Sydkorea dominerar visserligen världsrankningen med sju spelare bland de 20 bästa och ytterligare tolv på topp 50-listan – men högst upp är det sedan förra veckan thailändskt: Ariya Jutanugarn.

Jutanugarn den yngre, vars storasyster Moriya är världselva, är med totalt tre under par på delad 15:e plats inför avgörandet i British Open och ska absolut inte räknas bort från segerstriden. Men om det ska bli en tredje majortitel – hon vann US Open tidigare i år och British Open 2016 – måste Jutanugarn junior jaga i kapp bland andra landsmaninnan Pornanong Phatlum, som överraskande leder på tio under par.

– Moriya och Ariya inspirerar oss andra thailändska golfare mycket. De har fått oss att förstå att vi också kan göra det, vinna tävlingar på touren. Det får oss att jobba hårdare, säger hon.

Inför tävlingen på Royal Lytham St Annes hade Sverige fler spelare på plats än Thailand, tio mot nio, men efter två dagars spel har styrkeförhållandet svängt ordentligt. Sex thailändskor spelar vidare i helgen, jämfört med bara två svenskor, Madelene Sagström och Pernilla Lindberg.

Phatlum, nummer 97 på världsrankningen, tar med sig en bogey-fri resultatrad in i lördagens spel. Hon är helt inställd på att trotsa sina tidigare sju prestationer i British Open: missad kvalgräns, missad kvalgräns, missad kvalgräns, delad 27:a, missad kvalgräns, missad kvalgräns, missad kvalgräns.

– Linksgolf har varit ganska tufft för mig men nu har jag mer erfarenhet och litar mer på min sving. Det betyder allt, säger hon.

Ariya Jutanugarn, som blev världsetta för andra gången när hon vann genrepet Scottish Open, har ett råd att ge Phatlum och övriga landsmaninnor i startfältet och på hemmaplan.

– Sätt upp mål men se framför allt till att gå ut och ha kul, Känn glädjen i varje ögonblick, säger 22-åringen.