De gör upp i "P4 nästa"

Nu är finalbidragen i Sveriges Radios musiktävling "P4 nästa" uttagna. Efter att landets 25 P4-stationer utsett sina bidrag från en skörd av 930 låtar har en jury nu vaskat fram åtta slutgiltiga finalister.

Låtarna är en brokig samling – från trallvänlig pop och modern rock till country och synthpop, framförda av både band och soloartister.

Tävlingen avgörs den 25 augusti vid en direktsänd final på Konsert & Kongress i Linköping under ledning av Titti Schultz och Josefin Johansson.

Vinnaren utses av lika delar sms från lyssnarna och en jury på plats under finalen. Sms-omröstningen startar i dag.

På finalen uppträder förutom finalisterna även Melodifestivalvinnarna Benjamin Ingrosso och Anna Bergendahl samt förra årets "P4 nästa"-vinnare Stiko Per Larsson.

Här är finalisterna: Beside The Bridge: "Cool kid" (P4 Uppland), Spring City: “Back on our streets” (P4 Jönköping), The Lovers of Valdaro: "Lost forever" (P4 Stockholm), Patricia Birgersson: "Här och nu" (P4 Kalmar), Ewelina Westin: “Fading light” (P4 Gotland), Josias Andersson: “En kort sekund” (P4 Skaraborg), Amandine X: "Beautiful mess” (P4 Malmöhus), Jahr: “Magic” (P4 Västerbotten).