Följ med Kim Kardashian West till Vita huset

Fakta

Hayu är en relativt ny strömningstjänst på den svenska marknaden. Bakom den står den stora underhållningskoncernen NBC Universal.

Strömningstjänsten fokuserar på realityserier – i utbudet märks "Keeping up with the Kardashians" men också "Top chef" och "Million dollar listing". Totalt erbjuds över 150 realityserier.