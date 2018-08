Främsta frisparksskytten: "Nu är vi redo"

Hon är damallsvenskans bästa frisparksskytt. Sist hon slog till räddade hon en poäng till Rosengård under vårsäsongen sista match mot Växjö. Nu möts lagen igen - och då är Iva Landeka redo att upprepa bedriften.

Efter den sista träningen, innan avfärden mot Växjö, står Iva Landeka som vanligt sist kvar på planen, för öva frisparkar, hörnor och straffar.

– Jag gillar att ta tio minuter efter träningarna till att träna frisparkar. Det är något som jag verkligen gillar och njuter av, säger Rosengårdsspelaren.

– Fasta situationer kan ibland avgöra en match och det kostar oss mig inte speciellt mycket att spendera lite tid efter träningen med att träna på det. Jag tycker det är en viktigt del av fotbollen faktiskt. Ibland när det inte går som man förväntat sig eller man kanske inte spelar bra, kan man fortfarande få frisparkssituationer som jag fick mot Växjö. Kan jag då använda chansen att sno en poäng tycker jag det är väldigt viktigt att göra det.

Under den första halvan av säsongen har hon skruvat in bollen i mål på tre frisparkar. Det är mer än vad någon annan spelare i damallsvenskan har gjort.

Men 28-åringen skulle inte vilja påstå att hon är bättre än sina konkurrenter.

– Nej, det skulle jag inte säga. Det finns många duktiga frisparksläggare i serien, men jag hoppas att jag kan fortsätta göra frisparksmål och att jag gör det imorgon [söndag] också, säger hon.

Landekas frisparksmål har visat sig vara viktiga för hennes lag. I lagets senaste match lyfte hon till exempel bollen över muren och in i mål under slutskedet av matchen, när favorittippade Rosengård låg under mot nykomlingen Växjö DFF. Målet räddade med andra ord en viktig poäng till FCR.

– Det var en bra situation att göra mål på, så det var tur att jag kunde göra det, säger hon

– Om jag får möjligheten att skjuta fler frisparkar nära mål kommer jag självklart försöka utnyttja det lägena för att göra mål.

I och med söndagens match mot Växjö börjar alltså den andra halvan av damallsvenskan - efter en månads uppehåll.

Ett uppehåll som varit väldigt välbehövligt, enligt Landeka.

– Eftersom vårsäsongen var sju månader lång med landslaget, damallsvenskan och svenska cupen var det en ganska tuff period. Så det var bra för oss att få tio dagar ledigt för att ta det lugnt och slappna av mentalt. Men nu är vi redo.