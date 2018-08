LB07 kan hjälpa Rosengård

LB07 får tuffast möjliga omstart av damallsvenskan. Då kan de hjälpa sina Malmökonkurrenter i guldstriden.

– Vi vet vad som krävs, för att slå Piteå, säger LB07-tränaren Otto Persson.

Laget i Limhamn tar emot serieledande Piteå IF DFF under söndagens omstart av damallsvenskan. Efter det väntar ett Malmöderby mot FC Rosengård innan de ställs mot de regerande mästarna Linköpings FC.

– Det är inspirerande. Vi har en fantastiskt rolig och tuff uppstart, säger Otto Persson.

Och LB07-tränaren tror att hans lag har alla möjligheter att skrälla direkt.

– Vi har sett hur serien är. Alla slår alla huller om buller. Det finns inget riktigt mönster. Vi tyckte dessutom att vi var med bra sist mot Piteå och kände att med en lite bättre prestation kommer vi vara ett snäppet närmre poäng den här gången.

Persson har dessutom helt klart för sig vad som krävs för att hans spelare ska kunna ta hem en trepoängare.

– Vi måste vara mycket rejälare i båda straffområdena, framförallt i eget.

– Det är alltid slumpbollar som kommer in framför mål och det kom in mycket bollar sist mot Piteå. Nu får vi se till att vi inte förlorar de situationerna, så att de inte kan pilla in några bollar där i kaoset. De har varit lite hetare än oss.

– Och sedan offensivt. Mot Piteå får man ett rätt bra numerärt läge i deras straffområde, eftersom de bara har tre spelare i backlinjen, och kommer bollarna in är det man-mot-man-dueller som avgör. Där är det hetast som vinner.

Speluppehållet har LB07 också utnyttjat för att slipa på just de detaljerna.

– Där har fokus legat. Vi vet att vi är duktiga på spela oss fram till motståndarnas straffområde, men därifrån har vi haft problem. Nu ska vi vara mer rejäla.

Om LB07 lyckas ta poäng mot Piteå ger det Malmökonkurrenten Rosengård chansen att minska avståndet uppåt till serieledarna.