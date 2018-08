Nalle Puh petade inte Cruise från biotoppen

Tom Cruise slog knock out på Nalle Puh på den amerikanska biomarknaden i helgen. "Mission: Impossible – fallout", sjätte omgången av actiondramat med Tom Cruise i huvudrollen, drog in 35 miljoner dollar i helgen. Filmen, som hade premiär i slutet av juli, är fortfarande etta på biotoppen in USA.

Disneys "Christopher Robin" spelade in 25 miljoner dollar premiärhelgen, vilket var i underkant av prognoserna, rapporterar Variety

I Disneys nyversion av barnklassikern spelar Ewan McGregor en vuxen Christoffer Robin, som återknyter bekantskapen med sin gamla nallebjörn Nalle Puh.

Abbamusikalen "Mamma mia – here we go again" landade på en fjärde plats i USA i helgen med 9 miljoner dollar, strax efter komedin "The spy who dumped me" på 12,3 miljoner dollar.