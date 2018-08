Svenskor långt från segerstrid i British Open

Ett drama i toppen och två svenskor på efterkälken. Det är förutsättningarna inför dagens avgörande i British Open i golf.

Varken Pernilla Lindberg, fem under par efter tre ronder, eller Madelene Sagström, tre under, tog chansen under "moving day" i årets fjärde majortävling.

Svenskduon rörde sig åt fel håll i resultatlistan och är åtta respektive tio slag efter ledande thailändskan Pornanong Phatlum, –13.

För Lindberg, som missade klart sänkbara puttar på löpande band på lördagen, blev det ett extrapass på träningsgreenen efter avslutat spel.

– En liten kort avcheckning för att det är bra att se några puttar rulla i. Ett par som går i ger självförtroende, ett par som går vid sidan om gör att man börjar tvivla, säger hon.

Inställningen inför dagens spel är solklar. Det är dags att koppla ur bromsen.

– Ja, jag kan fortfarande gå ut och göra en riktigt bra tävling. Men man kan inte ha gasen i botten hela tiden på den här banan. Man måste spela smart på vissa ställen, säger hon.

Sagström fick inte alls ordning på spelet under den tredje rundan men deppade inte ihop för det.

– Jag har varit så himla hård mot mig själv de senaste månaderna så nu orkar jag inte mer, nu orkar jag inte vara kritisk. Nu kör vi med det vi har, säger hon.

Phatlum jagas närmast av hemmahoppet Georgia Hall som är ett slag efter på –12 och har ytterligare fyra hungriga spelare inom tre slag bakom sig.