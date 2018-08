Svensktoppen: Avicii kvar på förstaplatsen

Juryn håller fast vid sina sommarfavoriter. Avicii ligger kvar på Svensktoppens förstaplats medan alla övriga låtar är kvar på listan, men byter plats jämfört med förra veckan. Ingen av förra veckans utmanare tar sig in, men nästa vecka har bland andra Takida chansen.

1. (1) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

2. (4) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

3. (2) First Aid Kit: "Fireworks"

4. (3) Darin: "Tvillingen"

5. (6) Chris Kläfford: "What happened to us"

6. (5) Miss Li: "Beautiful"

7. (8) Molly Sandén: "Större"

8. (9) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

9. (10) Eagle-Eye Cherry: "Streets of you"

10. (7) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

Utmanare:

Mollie Minott: "Ready for tomorrow"

Takida: "Master"

Vargas & Lagola: "Roads"