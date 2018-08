Nöje

Biotoppen: "Mission: Impossible" ny etta

Den nya "Mission: Impossible"-filmen, med Tom Cruise i paradrollen som Ethan Hunt, går rakt in på biotoppens förstaplats. Sommarsuccén "Mamma mia – here we go again" petas därmed ner från biotronen för första gången sedan premiären den 18 juli.

Helgens mest sedda filmer: