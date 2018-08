"Blackkklansman" avrundas till Prince

Soundtracket till regissören Spike Lees hajpade film "Blackkklansman" bjuder på en överraskning. Filmens eftertext rullar nämligen till tonerna av en nyligen återfunnen låt av popikonen Prince.

"Jag behövde en låt till eftertexterna och har blivit god vän med Troy Carter, en av cheferna på Spotify. Så jag bjöd in honom till en privat filmvisning. Efteråt sa han "Spike jag har låten", och det var "Mary don't you weep" som spelades in i mitten av 1980-talet." säger Spike Lee till Rolling Stone och tillägger att det inte var en slump att låten dök upp vid rätt tillfälle:

"Prince ville att jag skulle ha den låten, jag bryr mig inte vad folk säger."

"Blackkklansman" är baserad på berättelsen om den svarte polismannen Ron Stallworth som under 70-talet infiltrerade Ku Klux Klan i Colorado Springs. Filmen har en stark politisk ton och riktar kängor mot Donald Trump. Den 11 augusti, under Way Out West, har "Blackkklansman" svensk premiär.