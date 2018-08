Borregaard låter Bach komma ner från elfenbenstornet

J. S. Bach ALBUM. Goldberg Variations. Andreas Borregaard, accordeon.

Det finns perioder när jag tröttnar på Bach, även om man knappt vågar säga det högt i den här branschen. Men när Andreas Borregaard spelar Goldberg­variationerna på sitt accordeon - då vill jag bara att han ska flytta in hemma hos mig och lira dragspels-­Bach morgon, middag och kväll.

För när man spelar Bach på ett så virtuost men också folkligt, ja i bästa mening bonnigt instrument - och i Borregaards fall görs det med lika ironiska som djupt kännande händer - då förflyttas Bach från det elfenbens­torn som konstmusik­världen byggt åt honom. Bort från gudastatusen, tillbaka till musicerandet med stort M där lyssnaren faktiskt kan möta ett slags sann musikalisk gud om hen har tur.

Borregaard skapar aldrig guldkalvar när han spelar. Understämmorna rör sig som grova sjömans­fötter och det musikaliska frågetecknet i variation nummer 15 klingar ut utan ett uns vibrato och med den mest precisa blick. Blås­bälgen stannar för ett ögonblick, någon går över till livet efter detta mitt i steget. Om du inte har SACD-spelare slutar cd ett här och man kan inte fort nog byta till cd två med darriga fingrar. För att konstatera att Bach trots allt går vidare, liksom tillvaron.

Borregaard andas in, bälgen sänker sig och stiger, för att sedan ge luft åt en musik som varvar ös med finmekanik. Accordeonet klingar än som ett dragspel, än som ett vevpositiv, än som en kyrkorgel. Och Andreas Borregaard bevisar återigen att han är en av Nordens intressantaste musiker.

