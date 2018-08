Carolina Söderholm: "Jorden vi ärvde" erbjuder inga lösningar men kloka perspektiv

Vad är värt mest: jord eller guld som glimmar? Konstnären Marje Taska ställer frågan på sin spets när hon formar tjugo olika sorters jord till guldtackans klassiska form. Den tätt packade skulpturen konfronterar mig med slukhålen i min bildning. Visst anser jag att jord i långa loppet är dyrbarare än guld, som varken går att odla, äta eller bygga bo på. Men hur väl känner jag den mylla som är förutsättningen för mänskligt liv? I ett digitalt, teknologiskt och urbant 2000-tal tycks den på god väg att förvandlas till en närmast abstrakt och mytisk substans. Trots allt tal om hållbarhet schaktas och rationaliseras den fortfarande bort i oförminskad takt.

Sommarens projekt ”Jorden vi ärvde” (t o m 19/8) på Galleri Estesio i Beddingestrand är det andra i en flerårig satsning som med utgångspunkt i de fyra elementen för samman konst och forskning, ekologi, design och aktivism. Efter fjolårets ”On seeing the sea” väntar luft och eld under kommande år.

Även denna gång trängs verk av ett nära trettiotal deltagare på minimal yta. Snarare än att fungera som en utställning i traditionell bemärkelse blir den koncentrerade presentationen till en katalysator för ett myller av idéer och ingångar. Där visas dokumentation av hur brittisk-argentinska Lucy och Jorge Orta skapar öppna, kollektiva middagsbjudningar från Paris till Colorado, som lyfter frågor om matproduktion, svinn och måltidens gemenskap.

Men också hur Malmöbaserade designern Petra Lilja med gluten experimenterar fram ett alternativ till plast, och pekar på hur det förgängliga paradoxalt nog kan vara mest hållbart. Samtidigt pågår allt från vandringar med floraväktare till workshops och paneldebatt om landsbygdens utveckling (det sistnämnda den 9/8). Beläget ett stenkast från såväl havets bränningar som Sydkustens åkermark knyter galleriet, drivet av konstnären och curatorn Birgitta Godlund, ihop det lokala med det globala.

På väggen breder den bördiga slättens plöjda fåror ut sig, magnifikt skimrande i dovt violett. Det är det skånska måleriets nestor, Gerhard Nordström, som hållit i penseln. Djupt engagerad i miljöfrågor sedan 1960-talet har han som ingen annan fångat den feta myllans skönhet och livskraft. Född 1925 tillhör han samma generation som den tyske konstnären Joseph Beuys, pionjär inom performancekonst och land art, som fram till sin död 1986 arbetade för att göra konst till en kraft för social och ekologisk förändring.

Ett av hans mer legendariska verk var ”7000 ekar” lanserat vid den prestigefyllda Documenta-utställningen i Kassel 1982. Med viljan att omvandla betong och asfalt till lummig skog, planterades under följande år sjutusen ekar i den tyska staden, var och en markerad med en sten. Det är de träden som den brittiska duon Ackroyd & Harvey ungefär trettio år senare letat upp. På Galleri Estesio visar de prov ur sitt pågående projekt ”Beuys’ Acorns”, där ekollonen de samlade slagit rot. Så länge det finns liv, finns det hopp, tycks fotografiet av den späda plantan säga. Allt medan grönskan fortsätter vissna denna torkans sommar. ”Jorden vi ärvde” erbjuder inga lösningar eller svar men visar hur konst också i litet format kan ge perspektiv på vår tids stora frågor.

Utställningen "Jorden vi ärvde", Galleri Estesio i Beddingestrand, pågår t o m 19 augusti.