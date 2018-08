Spanien har nu blivit den främsta destinationen för strömmen av migranter och asylsökande över Medelhavet.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR anlände drygt 58 000 migranter till Europa via Medelhavet under första halvåret i år. Närmare hälften av dessa har letat sig till Spanien, som så sent som 2016 bara tog emot 1,3 procent av samtliga asylsökande till EU, mot Italiens 10,1 procent.