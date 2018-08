Ett bråk om mopedkörning urartade och en man sköts i ljumsken på parkeringen vid Bennets väg. Offret har inte velat peka ut den som sköt honom, men en 19-åring döms nu till fängelse i fyra år och fyra månader.

En dag i slutet av mars började två unga män gräla på en parkeringsplats på södra Rosengård. En av dem, en 22-åring, kör moped, något som irriterar en 19-åring som kommer cyklande på parkeringsplatsen.

De börjar gräla om 22-åringen har rätt att köra moped på platsen eller inte. 22-åringen slår till 19-åringen och sliter av honom hans maskering. 19-åringen svarar då med att dra upp en pistol och skjuta 22-åringen med ett skott i ljumsken. 22-åringen faller ihop på parkeringen, framför en bil som är på väg att köra ut från parkeringen. I bilen sitter en skräckslagen kvinna med sin dotter, hon ska köra dottern till ridträningen när hon hamnar mitt i skottdramat. Skytten riktar vapnet mot henne i bilen innan han cyklar iväg från platsen.

”Jag höll min dotter för ögonen så att hon inte skulle se. Barn ska inte behöva se sådant. Han sköt honom helt kallblodigt. Jag trodde att han sedan skulle döda mig," berättar hon senare om händelsen.

19-åringen döms nu för grovt olaga hot mot kvinnan som han riktat vapnet mot, synnerligen grov misshandel för att han skjutit 22-åringen samt grovt vapenbrott.

Den skjutne 22-åringen har under hela rättsprocessen vägrat att säga namnet på den som sköt honom. Han begärde heller inget skadestånd. 22-åringen ändrade sig dock i sista stund under rättegången förra veckan och lämnade genom sitt målsägandebiträde in ett skadeståndsyrkande på 105 000 kronor. Tingsrätten väljer att gå på 22-åringens linje och dömer 19-åringen att betala det begärda skadeståndet. Han döms också att betala 20 000 kronor i skadestånd till kvinnan i bilen som han riktade vapnet mot efter att han skjutit.