Fricky hetast på Spotify inför Way Out West

Arcade Fire, Patti Smith, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys och Lily Allen är några av de stora affischnamnen på årets upplaga av festivalen Way Out West som arrangeras i Göteborg i helgen. Ingen av dem hamnar dock i topp när Spotify nu offentliggör statistik över de mest populära Way Out West-artisterna på strömningstjänsten den senaste månaden.

Den mest spelade artisten är i stället den svenska r'n'b-sensationen Fricky – han följs av Kendrick Lamar, Miriam Bryant, Timbuktu och Daniel Adams-Ray på topplistan.

"Är jag publikfavorit?! Haha. Det känns ju extremt sjukt och overkligt när man kollar på vilka artister som är bokade till festivalen. Nu blev jag väldigt nervös också", säger Fricky, som egentligen heter Erik Friman, i en kommentar.

Way Out West pågår den 9–11 augusti.