Hon blir ny projektledare för Doc Lounge Malmö

”Det ska bli så spännande att komma tillbaka till Babel där jag arrangerat nattklubb hur många gånger som helst. Men att nu få arrangera, en för mig, helt ny sorts klubb, dokumentärfilmsklubb”, säger Maja Goffe i ett pressmeddelande.

Maja Goffe har de senaste åren varit en aktiv person i Malmös nattliv. Hon är en frilansande eventkoordinator och har drivit och dj:at på klubbar som ”Be Right Bass” och ”Woohah” på Babel och "Nattstad” på Moriskan.

Tidigare har hon bland annat jobbat som dj-samordnare för Oatly under festivalen Way Out West och som säljare på Weekday i Malmö. Nu tar hon över som projektledare för Doc Lounge Malmö efter Teres Arvidsson och Erika Hallgren