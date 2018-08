Polisen dubblerar antalet övervakningskameror på Malmöfestivalen. När festivalen drar igång på fredag så kommer hela festivalområdet att täckas av kameror.

– Vi såg förra året att det var väldigt effektivt med kamerorna. Vi kunde gå in och avstyra brott och stoppa bråk, säger Eddie Rosander, en av polisens insatsledare under Malmöfestivalen.

Två poliser kommer att sitta och titta på filmerna live under kvällarna. Om det behövs så kan polisen också gå in och titta under dagtid. De har tillstånd att filma från tidig förmiddag till någon timme efter att festivalen är slut för kvällen. Kamerorna spelar även in, så att polisen kan gå in och titta på filmerna efteråt, i utredningssyfte.

Förra året hade polisen utökat antalet kameror till att täcka ungefär halva festivalområdet. Och utöver effekten att de kunde avstyra brott och bråk, så kunde de även se var stora folksamlingar var på väg att samlas, och de kunde då styra om folkströmmarna så att det inte blev för trångt.

– Vi såg förra året att det var vissa områden som inte täcktes in av kamerorna och det kunde vi ha haft behov av, säger Eddie Rosander.

Det exakta antalet kameror vill polisen inte gå in på.

Att kamerorna nu kommer upp sker i samarbete med Malmö stad. De ska monteras under veckan och ska vara på plats till på fredag då festivalen startar.