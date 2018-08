På jakt efter Malmös varmaste ställen

Inför onsdagen talades det om nya värmerekord i Skåne. Omkring 35 grader väntades på flera håll. Något rekord blev det inte, men för många Malmöbor blev det ordentligt hett om öronen ändå. Vi gav oss ut på jakt efter de varmaste platserna i Malmö.

Inne i Myrornas butik på Södra förstadsgatan snurrar fläktarna för fullt. Flera fläktar står utplacerade på olika ställen i butiken. Termometern visar strax under 30 grader. Det är ungefär där omkring det brukar ligga nu, förklarar Anna Blom, biträdande butikschef.

– Det är varmt men vi är glada ändå och kunderna handlar. Vi har mycket fläktar i butiken och folk stannar gärna vid dem en stund.

I Folkets park är det många som håller sig i skuggan under träden. Men inne på Far i hatten är det full fart i köket. Under en dag har de omkring tvåtusen gäster.

– Det har varit mer folk här i augusti månad i år än vad det brukar vara, säger Jonas Letelier, krögare.

Kökets varmaste rum måste tveklöst vara det där vedugnen står. Vi går in och mäter temperaturen, men efter en stund har termometern gått i taket, den visar då högsta temperaturen som är femtio grader.

– Jag tror här är omkring sextiofem, säger Jonas Letelier.

För att få lite svalare i lokalerna har de satt in fläktar. Men det var inte helt lätt att få tag på dem. De fick beställas från Tyskland.

– De som jobbar har verkligen slitit i värmen här i sommar, säger Jonas Letelier.

Inne på Sibylla vid Möllevångstorget känns luften något svalare först. Men bakom själva restaurangdelen och in i köket visar Maria Lagergren, driftansvarig på restaurangen, att de behövt vidta åtgärder på grund av värmen.

– Vi har satt in fläktar. Den första köpte vi i affär innan värmen kom ordentligt, den andra fick vi köpa på Blocket, berättar Maria Lagergren.

Utöver fläktarna har de också tagit bort ett galler i taket för att ventilationen ska bli bättre. Just när vi besöker restaurangen så är inte alla grillar och köksutrustning igång. Men Maria Lagergren tror inte att det varit över 30 grader någon gång.

– Jag har hört om ställen som har det mycket varmare, säger hon.

Under ett rött och vitt tält på Möllevångstorget står Jandar Ate med sin familj och säljer frukt och grönsaker.

– Det första vi säger när vi kommer hit varje dag är att det är så varmt. Vi gör det innan vi ens har packat upp, berättar Jandar Ate.

Det går inte att göra så mycket åt saken, inga fläktar finns utan de får förlita sig till skuggan under tältet. Vad de annars märker är att det kommer lite färre och handlar, folk håller sig på stranden gissar de. För att frukten och grönsakerna inte ska bli dåliga i värmen så tar de bara hem lite åt gången.

– Det är jobbigt när det är såhär varmt, säger Jandar Ate.