Bengtsson siktar högt för medalj

Kvalet blev en skakig historia. Men i kvällens EM-final i stavhopp tänker Angelica Bengtsson vara med och slåss om medaljer. – Men det är väldigt tufft i år, sade hon.

Hon tog brons i EM för två år sedan då hon hoppade 4,65.

– Då var det inte alls lika tufft. Nu tror jag att 4,70 räcker om man tar i alla höjder. Men man måste sikta högre för att vara säker.

I kvalet rev hon en gång på ingångshöjden 4,35 och två gånger på 4,45. Inte alls så stabilt som det sett ut tidigare i år. Men Bengtsson är inte orolig inför finalen, hon ser kvalet som det dåliga träningspasset som hon brukar vilja ha inför en tävling.

– Jag känner att jag har höga höjder i mig. Det ska bli skönt att komma in i final med inställningen att hoppa så högt som möjligt. Man får ta lite risker och köra "all in". Jag tror på högre höjder, sade hon efter kvalet.

I sommar har Bengtsson förbättrat det svenska rekordet två gånger, först 4,72 och sedan 4,73. Och hennes tränare Peter Widén tror att det kan bli ännu högre i EM-finalen.

– Hon kan inte vara bättre förberedd och höjder runt 4,80 kan komma. Så förhoppningsvis kan hon fajtas om medaljer, sade han.

Bengtsson sade inför EM att de främsta konkurrenterna i finalen sannolikt blir Anzjelika Sidorova, Ryssland, och Katerina Stefanidi, Grekland, som hoppat över 4,80 flera gånger i år. Brittiskan Holly Bradshaw och Ninon Guillon-Romarin från Frankrike har också hoppat högre än Bengtsson.

– Men jag ser oss som ganska jämlika. Men det finns fler så det kommer att bli tufft, menar hon.

Napoleon Solomon springer final på 3 000 meter hinder i kväll. Och är även han en liten medaljkandidat. Solomon är femma i Europastatistiken i år efter sitt personbästalopp i Rom i slutet av maj. Han slog då sitt personliga rekord med fem sekunder när han sprang på 8.23,54.

– Mitt mål är att springa fort och se hur högt upp jag kan komma. Jag vet att jag kan springa fort, men i mästerskapen måste man ha turen med sig, säger 24-åringen.

Han hoppas på ett ganska snabbt lopp, och behövs det så tänker han ta täten.

– Det finns ingen anledning att vänta på en spurt om man har orken.

Att han slog sitt personliga rekord med fem sekunder berodde på att han kom med i ett bra lopp där han slapp göra dragjobbet.

– Jag kunde då hänga med grabbarna och avsluta snabbt. Så jag hoppas på ännu bättre tider när jag får möta bättre löpare framöver. Träningsmässigt har jag legat på en hög nivå länge.

Solomon gjorde mästerskapsdebut i hinder på VM i fjol där han inte gick vidare från försöken.