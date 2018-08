Malmö

Hemlöse Christofer frågade ut Malmöpolitiker

Christofer Fällborg valde bort en bädd på härbärget för att ställa frågan: ”Varför bygger ni dyra lägenheter som under- och medelklassen inte har råd med?” Fyra Malmöpolitiker försökte svara honom under en utfrågning på Moriskan under torsdagskvällen.