Minnesord om Dick Haglund

Professor emeritus Dick Haglund, Hjärup, har avlidit efter en lång sjukdom i en ålder av 78 år. Hans sörjes närmast av barnen Ulrika och Henrik och av tre barnbarn, Erik, Anna och Axel.

Dick Haglund började sina akademiska studier i Göteborg som medicinare, men efter en med. kand. sadlade han om till filosofi och fick snart Ivar Segelberg som sin handledare. Haglund valde Edmund Husserl som föremål för sitt studium och disputerade 1977 på avhandlingen "Perception, Time and the Unity of Mind".

Han sökte och fick 1982 en professur i religionsfilosofi vid teologiska fakulteten i Lund. Haglund blev känd som en respekterad och egensinnig forskare - liksom hans lärare Ivar Segelberg hade varit. Efter ett antal år sökte han sig tillbaka till Göteborg och fick där en professur i religionsvetenskap. Inte heller i detta sammanhang uppfattades han som en helt konform person.

Haglunds intressen sträckte sig över vida fält, och han har författat en hel del läromedel, bland annat av idéhistorisk art. För Nationalencyklopedin har han bidragit med många filosofiska artiklar.

Åtskilliga är de avhandlingar han fört fram till disputation i olika ämnen, i teoretisk och praktisk filosofi, religionsfilosofi och i idéhistoria. Inte sällan fick han ta över doktorander som andra handledare ledsnat på.

De kollegor, som uppfattat honom som orubblig, har antagligen vanligen varit omedvetna om att Haglund besatt en egenskap som inte är särskilt vanlig i den akademiska världen: han var beredd att som handledare lägga stor möda på manuskript och diskutera dem, även när han inte delade manusförfattarens uppfattningar.

Haglunds bästa tid var nog som doktorand i Göteborg för Segelberg. Hans barn har berättat för mig hur Segelberg kunde förse barnen med ärtrör och tillsammans med dem ge sig ut på institutionens rangliga balkong vid Södra vägen i Göteborg och beskjuta förbipasserande på gatan.

Den klassiska musiken har från studenttiden varit ett glädjeämne för Dick och förblev så in i det sista. Som pensionär kunde han ibland säga: "Jag får mer utbyte av att samtala med mina barnbarn än med filosofiska kollegor." Han förlorade aldrig blick för livets väsentligheter.

Bo Hanson

Göteborg