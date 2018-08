Minnesord om Kajsa Forssén

Kajsa Forssén, Onsala, har som tidigare meddelats avlidit på grund av en längre tids sjukdom den 22 juli i år i en ålder av 66 år.

Med andan i halsen kom jag sent till kursen och en enda stol var ledig.

– Får jag sitta här?

– De går la bra, svarade Kajsa på klockren göteborgska.

Bildligt talat kan man säga att vi blev sittande bredvid varandra i 26 år. Ofta nära, stundom längre ifrån, men aldrig så långt isär att vi tappade bort glädjen som fått fäste redan vid första mötet då Kajsa nyligen kommit till Malmö.

Nyförälskad i journalisten Bosse Hansson på Sydsvenskan hade hon med penslar, färger och staffli plus en stillsam men stor bouvier des flandres flyttat in i den blivande makens boning. Jo, de gifte sig mitt ute på havet i en vacker segelbåt som gungade under fötterna på brudparet och oss bröllopsvittnen.

I Kajsas bagage fanns också utbildning från Konstindustriskolan i Göteborg, The Factory of Visual Art och Burnley School of Professional Art i USA; utbildningar hon kompletterade på Forum och fristående kurser i ett ständigt driv efter mer kunskap.

Kajsa arbetade för att leva och i huvudsak var hon verksam som Art Director, illustratör samt kursledare i akvarell och kroki. Vi har i flera projekt arbetat tillsammans och Kajsas absoluta respekt för deadlines (en frilansarens adelsmärke), hennes kunnande och humor gav kreativiteten ett lyft. Vad än Kajsa arbetade med var det för att finansiera den konstnärliga verksamheten, som exponerats på många separat- eller samlingsutställningar främst i Skåne och på västkusten.

”Det är som vore det upphängt och nersläppt”, brukade Kajsa säga om det hon tyckte var feltänkt, tokigt beslutat eller om grodor som kunde ha hoppat ur någon vältalig mun. Galenskaper hon upplevde som energitjuvar fick inte mer uppmärksamhet än så.

Annat grep tag i henne och det långvariga engagemanget i Amnesty International var genomtänkt och äkta, liksom omtanken om sjuka och behövande. Och så förstås hundars väl och ve! Att se Kajsa utan hund låter sig inte göras.

Hon kunde det mesta om de fyrfota vännerna och ingen hund som haft Kajsa som matte var annat än trivsamt väluppfostrad och sällskaplig. Under senare år var hon ordförande i Ribersborgsstrandens hundförening, som hon var med och startade för att ge hundägarna en möjlighet att påverka kommunala beslut.

Kajsa var en sökare och i sitt letande efter innehåll, mening och livsvisdom tog hon hjälp av världens stora tänkare inom vitt skilda områden. Hon blev en klok kvinna, en rättfram människa med stor integritet och ärlighet som kännetecken.

Av henne har jag lärt mig mycket. Som vådan av att prata för länge till exempel. Det är dit jag kommit nu. Med prat repeteras det man redan vet. Lyssnar man lär man sig något nytt. Allt jag sagt här är känt för mig och många andra. Lyssnar vi inåt har vi Kajsas tankar, synpunkter och livsglädje att lära av.

Saknaden blir mindre då, vill jag tro.

Gunilla Bergdahl