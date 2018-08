Expert: Hästägare kan tvingas till nödslakt

Fakta

2016 fanns 355500 hästar i landet, i runt 100000 stall och hästanläggningar. Som en jämförelse fanns vid samma tid drygt 330000 mjölkkor i landet.

Det innebär en hästtäthet på 36 hästar per tusen invånare för 2016. Lägst täthet fanns i Norrbottens och Stockholms län, 12 respektive 23 hästar per tusen invånare. På Gotland, som är hästtätast, fanns 103 hästar per tusen invånare.

Ungefär 95000 av hästarna i landet ingår i någon form av näringsverksamhet, enligt tidningen Ridsport. Branschen sysselsätter runt 28000 personer i landet.

Källa: Jordbruksverket och Ridsport