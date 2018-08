Nöje

Gainsbourg: Kunde bara skriva om min syster

Med föräldrarna Serge Gainsbourg och Jane Birkin föddes Charlotte Gainsbourg rakt in i offentligheten och har fortsatt vandra i strålkastarljuset sedan dess. Häromdagen spelade hon på Way Out West – men för Göteborg är hon bekant sedan tidigare insatser i Lars von Triers "Melancholia".

Charlotte Gainsbourg uttrycker ambivalens efter torsdagens spelning på Way Out West, som är en del i hennes turné världen över.