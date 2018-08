Kamasi Washington blåste för friheten

Håkan Engström hörde den hippa tenorsaxofonisten på Haven Festival.

Kamasi Washington är saxofonisten som knuffade in Kendrick Lamar en bit djupare in i jazzen på sitt genombrottsalbum "To pimp a butterfly" för tre år sedan. Den framgången hjälpte också Washington själv att hitta en publik, och skaffa sig en plattform där han får göra det han gör allra helst.