Lykke Li gör ny version av Usher-låt

Lykke Li är inte bara aktuell med en spelning på Way Out West. Nu släpper hon en cover av Ushers låt "U got it bad" samt en ny version av sin "Sex money feelings die" från senaste albumet "So sad so sexy".

"Jag älskar att vara i studion, det är som att det blir ett ställe som man kan fly in i och glömma alla sina problem. Det som är viktigast att fånga är något slags liv, någonting som vibrerar och har en levande känsla", säger Lykke Li i ett pressmeddelande.

Låtsläppen är en del av "Spotify singles", där artister får spela in en ny version av sin egen låt samt en cover. Tidigare har bland annat Hov1 tolkat Seinabo Sey.

Lykke Li spelar på musikfestivalen Way Out West i Göteborg på lördag.