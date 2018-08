Topplistorna: Travis Scott direkt in som etta

Travis Scott nya "Astroworld" går direkt in på förstaplatsen på albumlistan. Bland singlarna så lyckades Robyns nya låt "Missing u" ta sig in på plats 13.

Album:

1. (Ny) Travis Scott: "Astroworld"

2. (1) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (2) Drake: "Scorpion"

4. (5) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

5. (4) XXXTentacion: "?"

6. (6) Avicii: "Avici (01)"

7. (8) Fricky: "Aqua aura"

8. (3) Lasse Stefanz: "Forever"

9. (9) XXXTentacion: "17"

10. (7) Molly Sandén: "Större"

11. (10) Ed Sheeran "Divide"

12. (12) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"

13. (11) Hov1: "Hov1"

14. (13) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

15. (14) Imagine Dragons: "Evolve"

16. (15) Kygo: "Kids in love"

17. (16) Shawn Mendes: "Shawn Mendes"

18. (17) Avicii: "Stories"

19. (18) 6ix9ine: "Day 69: Graduation day"

20. (19) Cardi B: "Invasion of privacy"

Singlar:

1. (3) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

2. (1) Drake: "In my feelings"

3. (2) Hov1: "Still"

4. (7) Dj Khaled & Justin Bieber & Chance the Rapper: "No brainer"

5. (4) Clean Bandit & Demi Lovato: "Solo"

6. (6) 6ix9ine & Nicki Minaj & Murda Beatz: "Fefe"

7. (5) Norlie & KKV & Estrad: "Mer för varandra"

8. (10) Tyga & Offset: "Taste"

9. (9) Jubel: "Dancing in the moonlight"

10. (8) Kris Kross Amsterdam & The Boy Next Door: "Whenever"

11. (18) Alan Walker, Au/Ra & Tomine Harket: "Darkside"

12. (11) Kygo & Imagine Dragons: "Born to be yours"

13. (Ny) Robyn: "Missing u"

14. (27) Sandro Cavazza & P3GI-13: "High with somebody"

15. (14) Juice Wrld: "Lucid dreams"

16. (20) Maroon 5 & Cardi B: "Girls like you"

17. (16) Jonas Blue & Jack & Jack: "Rise"

18. (13) K-391& Alan Walker & Julie Bergan: "Ignite"

19. (Ny) Travis Scott: "Stargazing"

20. (15) ZE: "Positiv"

Källa: Grammofonleverantörernas förening