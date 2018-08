Vägen till hjärtat går genom magen. Ordspråket genomsyrar Jovan Radomirs nya kokbok som är en hyllning till såväl sina rötter från forna Jugoslavien som till alla mammor som genom året lagat mat från recept de burit med sig.

Den första boken "Mitt Balkan - mat och människor" sålde Jovan Radomir innan den ens fanns. Han ville visa upp sin bild av regionen med minnen, lukter och smaker som han själv upplevt från sina semestrar där som ung. Idén var ingenting som förlagen köpte. Men de som fick höra om boken, de gjorde. Och vips, boken kunde skrivas.

Vi ses i Helsingborg under SM-veckan där Jovan befinner sig för att göra inslag med SVT. Tv-mediet är vad han brinner för och har gjort sedan han började jobba med olika musikprogram under 90-talet. Att bli kock har aldrig lockat, även att hans pappa drev restaurang när Jovan var liten. Men att det är just kokböcker han ger ut har sin förklaring.

– Maten har för oss alltid varit den centrala punkten. Så är det i många kulturer. Det är runt maten som vi alltid träffas och umgås.

Jovan föddes 1963 i Srbac i Jugoslavien, en stad i numera norra Bosnien och Hercegovina, med serbiska rötter. Under mitten av 60-talet flyttade familjen till Katrineholm där föräldrarna fick jobb.

– Visst, det är recept i boken, men det är också en introduktion till vad det är för rätter och varför de lagas. Det tycker jag är viktigt. Det finns ändå 500 000 juggar i Sverige, säger Jovan.

Alla känner en jugge. Det är de inledande orden i den nya kokboken "Balkan - mat, människor och minnen".

– Jag har återvänt till ordet juggar, jag tycker det är lite kul och det är så jag känner mig.

Recepten är korta och enkla och värvas med historier om kung Alexanders vingård, Banja Luka, den typiska lokalt tillverkade skon opanci och mer. Och recepten känns igen från de "typiska" svenska matborden.

– Vi har också köttbullar, men hos oss är de avlånga och heter Ćevapčići. Koldolmar har vi också, men de är gjorda på surkål.

Recepten har han fått från sin mamma och moster.

– Ingenting finns nedskrivet, så är det med alla mammor, det finns här inne, säger Jovan och pekar på sitt huvud.

– Man måste prova sig fram, känna sig fram. Lagar du mat, läs inte recepten jätte noga, då tappar du känslan. Smaka av, lukta, och gå vidare.

Recepten och berättelserna i boken är inte specifika från ett land i forna Jugoslavien. Hela regionen är representerad. Och hur var det när han själv åkte tillbaka och besökte platserna.

– Minnen är viktiga, att vårda minnet. Det är också viktigt för generationerna som kommer efteråt.

Den första boken fick en stor positiv respons. Framförallt från människor som lämnade Balkan för Sverige.

– Det är många som hört av sig och känner igen sig i berättelserna. Det är den största glädjen.

Maten från regionen har fått ett uppsving sedan den första boken kom ut. Restauranger med typiska rätter från Balkanregionen har öppnat i Stockholm och i svenska livsmedelsbutiker kan man idag hitta typiska produkter från regionen, som ajvar.

– Nu har svenskarna hittat forna Jugoslavien och reser dit. Regionen har hamnat i fokus på ett positivt sätt, på ett sätt som det inte har varit de senaste 20 åren. Och jag ville ge den bilden av oss juggar som kanske inte florerade i medierna tidigare. Att ge juggarna något att vara stolta över, säger Jovan Radomir.

Jovan Radomir

Bor: Hägersten.

Familj: Dottern Jonie 6 år plus hela tjocka släkten.

Äter helst: Sarma (Surkålsdolmar).

Lagar helst: Gibanica (Ostpaj).

Om att fylla 55: Ja, man är ju inte 50 längre.

"Balkan - mat människor och minnen" släpps den 15 augusti.