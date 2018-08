V: Mindre barngrupper i förskolan ett viktigt steg mot en mer jämlik skola

Många studier, bland andra den välkända PISA, visar att klyftorna i den svenska skolan ökar. Skillnaderna mellan de elever som lyckas bäst i skolan och de elever som lyckas mindre bra, ökar för varje år. Elevernas resultat beror alltmer på vilken skola de går på och vilka föräldrar de råkar ha. Det finns studier som visat att barn vars föräldrar har högskoleutbildning klarar skolan bättre. Skolan får med andra ord allt svårare att kompensera för de skillnader som finns i samhället. Dessa skillnader drabbar barn och unga.

Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola där alla ges lika möjligheter att förverkliga sina drömmar utifrån sina egna förutsättningar. Skolan och förskolan ska lägga grunden för ett liv fyllt av möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle!

En viktig faktor för skolans möjlighet att kompensera för elevers olika bakgrund, är att stöd och hjälp sätts in i tid. Idag sätts stöd oftast in först i slutet av grundskolan, eller i gymnasieskolan. Detta trots att all forskning inom området visar att tidiga insatser ger överlägset bäst resultat.

Vänsterpartiet vill att det ska finnas mer resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. På detta sätt kan elever få hjälp och stöd i tid, innan de har en hel skoltid full av misslyckanden bakom sig.

En viktig åtgärd för att lyckas med detta är att se till att barngrupperna i förskolan inte är för stora. Lunds kommun är i dagsläget långt ifrån skolverkets rekommendationer om högst 11 barn i småbarnsgrupperna och högst 16 barn i de lite högre åldrarna. Dagens stora barngrupper innebär sämre arbetsmiljö för pedagogerna och dåliga förutsättningar att upptäcka de barn som behöver extra stöd och att redan i förskolan kompensera för elevers olika bakgrunder.

Vi är skolpartiet nummer ett i Lund - vi lägger mest pengar till skolan och förskolan i våra budgetar – år efter år. I vårt budgetförslag för 2019 satsar vi 50 miljoner mer än S och Mp. Vi sätter bland annat stopp för deras försök att genomföra nedskärningar men tillför även medel för att minska barngrupperna i förskolan. För oss är det självklart att en utbildningsstad som Lund ska ha den bästa skolan och förskolan!

Helena Falk

Ersättare utbildningsnämnden och kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Lund