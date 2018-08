Dembeles kanon gav Barcelona supercuptiteln

Nytt i den spanska fotbollen för i år är implementerandet av videodomare.

Det skulle heller inte dröja många minuter av den spanska fotbollssäsongen innan VAR skulle göra debut, må så vara att det var på marockansk mark.

För det var först efter att videodomarna sagt till i domarens hörsnäcka som Pablo Sarabias 1–0-mål för Sevilla mot Barcelona i den spanska supercupfinalen, i år med Tanger som spelort, godkändes.

Men det skulle bli den regerande liga och cupmästaren som skulle få fira till slut ändå i säsongens första tävlingsmatch. Gerard Piqué utnyttjade en stolpretur för att peta in 1–1 innan paus. Och med knappa kvarten kvar av matchen dundrade Ousmane Dembele, via ribban, in 2–1 till Barcelona.

Sevilla skulle dock få en gyllene chans att kvittera – på straff i den 90:e minuten. Men Wissam Ben Yedders straff var, för att uttrycka det milt, svag. Marc-André ter Stegen i Barcamålet limmade straffen, och därmed kunde "Blaugrana" inkassera sin första titel för säsongen.