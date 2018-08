Idris Elba ger vink om att ta över som Bond

Den brittiske skådespelaren Idris Elba spär på ryktena om att han skulle vara aktuell för rollen som James Bond. Elba twittrade under söndagen "My name's Elba, Idris Elba", vilket är en referens till den klassiska Bond-repliken "My name is Bond. James Bond".

Idris Elba är en av fansens favoriter som en potentiell James Bond, men har tidigare sagt att han anser sig vara för gammal för rollen.

– Ska jag vara riktigt ärlig tror jag att jag är för gammal för det där. Springa runt, bilar, kvinnor, martinis – vem vill göra det? sade han i en intervju med amerikanska tv-kanalen ABC 2016, då 43 år gammal.

Ryktena tog ny fart tidigare i veckan när producenten för flera Bond-filmer, Barbara Broccoli, ska ha sagt att hon tycker att tiden är inne för en svart skådespelare att axla manteln som Bond. Men det förnekades senare att Broccoli alls skulle ha uttalat sig om saken.

En femte film där Daniel Craig spelar James Bond kommer att ha premiär 2019.