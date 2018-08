Tatueringar har de senaste decennierna blivit mainstream – och nu trendar ansiktstatueringen. Filip Yifter-Svensson berättar om hur det gick till när han som femtonåring skaffade en liten, liten lieman på axeln.

Justin Bieber har ett minimalt kors bredvid vänster öga. Bild: Chris Pizzello

"Always" står det under hans högra öga, och "tired" under det vänstra. I intervjuer har den amerikanske rapparen Post Malone förklarat varför han har låtit tatuera sig i ansiktet: "Anything to piss my mom off."