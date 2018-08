Över hela jorden byggs höghastighetsnät med rasande fart. Att som Liberalerna förespråka att Skåne och resten av Sverige ska vara bortkopplade från dem bidrar till att regionens konkurrenskraft tynar bort. Det skriver Per Corshammar, järnvägsexpert.

Att som Liberalerna i Skåne förespråka att planerna på höghastighetståg ska skrotas för att istället satsa på pendling, regionaltrafik, visar på bristande kunskap som vilseleder väljarna.

Orsaken till att dagens tågtrafik inte fungerar är att Trafikverket saknar kompetens och kunskap om driftsäkerhet i järnvägsanläggningar. Svensk järnväg har sämst punktlighet i Europa enligtstatistik från de olika ländernas järnvägsförvaltningar.

Vart tredje tåg i Sverige är försenat och vart 20:e tåg inställt, enligt den statliga myndigheten Trafikanalys. Förseningarna beror till lika delar på tågoperatören, i Skåne Skånetrafiken, och Trafikverket.

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne, har förklarat att han tror att ett tredje körfält för kollektivtrafik på E 6 mellan Trelleborg–Malmö–Helsingborg är lösningen på trafikproblemen i Skåne. Visst – det finns redan ett tredje körfält för avställning av bilar på motorvägen som med vit färg lätt skulle kunna göras till bussfält. Men ett problem är bussens begränsade hastighet på 90 km/h. Det betyder att restiden Trelleborg–Malmö med buss blir 49 minuter och med tåg 34 minuter. Mellan Malmö och Helsingborg tar bussen 55 minuter och tåget 34 minuter.

Gilbert Tribo föreslår alltså längre bussresor istället för dagens snabba tågresor.

Skåneliberalerna vill också sätta in fler regionala superbussar i Skåne, men superbussarna som är dubbeldäckare och började användas i Skåne i fjol förbrukar 4 liter diesel per mil och tar cirka 84 passagerare, omräknat blir det en halv deciliter diesel per sittplats. För tåget är motsvarande mängd noll.

Gilbert Tribo vill alltså öka Skånes miljöbelastning istället för att minska den.

Skåneliberalernas påstående att dubbeldäckarbussar har samma bekvämlighet som tåg stämmer för människor utan handikapp, men inte för den som är rullstolsburen eller har barnvagn eller cykel med sig: De får inte plats på bussen men ryms väl på tåget.

På sträckan Malmö–Hässleholm är restiden idag cirka 45 minuter. Med höghastighetståg blir den 29 minuter. Liberalerna vill alltså inte att skåningar i Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Perstorp, Tyringe och Blekinge ska få kortare restider till Malmö och Kastrup genom att byta till höghastighetståg i Hässleholm.

Gilbert Tribo anser att de problem med kö och trängsel på järnvägsspåren som finns idag ska lösas utan att det byggs fler spår. Istället föreslår han satsningar på buss och bil. Men just de projekt han efterlyser har varit planlagda i 20 år utan att Trafikverket i Malmö har genomfört dem. Detta trots att regeringen har avsatt pengar för dem i statens nationella transportplan.

Orsaken är att Trafikverket omfördelat sin budget till favör för Stockholm, för att där täcka olika projekts ökade kostnader och förseningar.

Jag undrar varför Gilbert Tribo accepterat detta och vad han har gjort för att förhindra att Skåne blöder infrastrukturpengar till Stockholm?

När Gilbert Tribo hävdar att höghastighetståg är ett skrytbygge vittnar det om grov okunskap. Över hela jorden byggs höghastighetsnät med rasande fart. Att som Liberalerna förespråka att Skåne och resten av Sverige ska vara bortkopplade från dem bidrar till att regionens konkurrenskraft tynar bort.

Gilbert Tribo och Skåneliberalerna vilseleder väljarna med felaktiga påståenden och faktafel vilket leder till en sämre framtid för alla i Skåne istället för en utveckling där höghastighetståg och bra regionaltrafik bidrar till ökad välfärd.

Per Corshammar

Per Corshammar är en av Sveriges ledande järnvägsexperter med ett förflutet på Banverket och konsultbolagen Ramböll och Atkins. Just nu arbetar han på konsultbasis med höghastighetsbanor.